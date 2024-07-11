Росгвардейцы Ингушетии присоединились к акции «Каникулы с общественным советом»

На территории центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» прошли показательные выступления подразделений МВД и Росгвардии. Стражи порядка рассказали ребятам о службе в правоохранительных органах, побеседовали о таких понятиях, как патриотизм, доблесть и героизм. В продолжение встречи на разных площадках были продемонстрированы действия кинологов МВД и бойцов СОБР.

Также росгвардейцы ознакомили ребят с приемами рукопашного боя и самообороны, совместно с сотрудниками полиции показали, как проходит задержание преступника, после чего кинологи продемонстрировали элементы дрессировки служебных собак, поиск оружия и запрещенных веществ.

«Воспитание молодёжи в духе патриотизма является одной из основных наших задач. Очень важно, чтобы отношение к воинской службе было у ребят осознанное, построенное на высоких идеалах и героических примерах», — подчеркнул полковник полиции Рашид Торшхоев.