На улице Левобережной в селе Барсуки Ингушетии устранили последствия обвала

Исполняющий обязанности главы Назрановского муниципального района Мухарбек Аушев проверил результаты работ по устранению последствий обвала грунта на улице Левобережной в сельском поселении Барсуки. Об этом газету «Ингушетия» информировали в пресс-службе районной администрации.
В ходе рабочего выезда осмотрены дорожное полотно и прилегающая территория. Представители муниципалитета оценили состояние участка и убедились, что сошедший грунт убран с проезжей части, территория расчищена, а разрушенная ограда восстановлена.
Вместе с Мухарбеком Аушевым участок осмотрели его заместитель главы Бекхан Гагиев, главы сельских поселений Али-Юрт, Экажево и Барсуки Хамзат Аушев, Микаил Евлоев и Магамед-Башир Куриев, председатель районного Совета депутатов Идрис Экажев и его заместитель Джабраил Шанхоев.
Отдельное внимание уделили дальнейшей стабилизации территории и необходимости дополнительных мер, которые позволят предотвратить повторный обвал. Ситуация на улице Левобережной находится на постоянном контроле районной администрации.
Работы по устранению последствий обвала реализованы в рамках исполнения поручения руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова. Контроль за участком будет продолжен до полного решения вопросов, связанных с безопасностью жителей и устойчивостью территории.