В Карабулаке навестили вернувшегося с передовой участника СВО

«Тархан Аушев получил ранение в зоне боевых действий, в результате которого лишился обеих нижних конечностей. Два месяца назад он вернулся домой и сейчас проходит первичный этап реабилитации», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы фонда.

В ходе визита специалисты оценили условия проживания ветерана и определили основные направления дальнейшей поддержки. Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ислам Абадиев заверил Тархана Аушева, что ему окажут содействие в оформлении положенных выплат и льгот, а также в адаптации жилья с учётом потребностей маломобильного человека.

В доме ветерана планируется расширить дверные проёмы, убрать пороги, оборудовать санузел и установить систему «Умный дом». Фонд также окажет помощь в оформлении документов на высокотехнологичные средства реабилитации и протезирования, включая бионические протезы и кресло-коляску с электроприводом.

Заместитель главного врача Карабулакской городской больницы Мадина Умаева скоординировала организацию медицинской помощи ветерану на дому. Врачебная комиссия уже подготовила необходимые документы для оформления ему инвалидности.

Представители администрации Карабулака в свою очередь взяли на контроль вопросы оказания материальной помощи, благоустройства прилегающей территории и решения социально-бытовых задач семьи, проживающей в стеснённых условиях.