Житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела за опасный дрифт в Магасе 

Отмечается, что молодой человек, грубо игнорируя правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и совершил управляемый занос. Своими действиями водитель создал реальную угрозу жизни и здоровью окружающих, что было расценено как хулиганство.

Личность нарушителя была оперативно установлена. Его доставили в отдел полиции, где он раскаялся в содеянном. Правоохранители провели с задержанным профилактическую беседу, подчеркнув не только незаконность таких маневров, но и их несовместимость с ингушским кодексом «эздел».

В отношении водителя составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, после чего он был помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц.

Следственный отдел возбудил против нарушителя уголовное дело по статье 267.1 УК России (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств).

В региональном МВД напомнили, что за опасные гонки и экстремальное вождение из хулиганских побуждений предусмотрена серьезная уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.