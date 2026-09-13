Организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Межрегиональное общественное движение за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Главная миссия проекта: укрепление дружеских связей между народами и регионами, развитие внутреннего туризма через экспедиционную и журналистскую деятельность волонтеров.

Отмечается, что в год единства народов России эти задачи приобретают особую актуальность. Участников ждет насыщенная программа.

Волонтеры займутся сохранением историко-культурного наследия, включая башенные комплексы и мемориалы, помощью в ликвидации последствий наводнений в пострадавших районах СКФО, просветительской работой по укреплению межконфессионального согласия и поддержкой участников СВО. Проект станет не просто волонтерской акцией, а настоящим диалогом культур и школой командной работы для молодежи Северного Кавказа.

Завершится юбилейный год трехдневным итоговым этапом в Карачаево-Черкесии. Туда съедутся 45 добровольцев отряда и гости проекта, чтобы подвести итоги, обменяться опытом и определить новые точки роста.