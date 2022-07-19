Первая половина из 100 участников форума «Трасса развития» из 8 округов Российской Федерации, отобранных из 400 человек по результатам онлайн-программы, с 15 по 17 июля получили навыки командной работы, тайм-менеджмента, проектного менеджмента. И все это в сочетании с атмосферой культуры и национальных ремесел Ингушетии, спорта и ЗОЖ.

На форуме прошли лекции и тренинги по психологии и проектному менеджменту, командообразованию и управлению. Мастер-классы по гончарному делу, кузнечному и кожевенному ремеслам, стрельба из лука, ночной кинотеатр, песни под гитару у костра, конкурсы и турниры с ценными призами — вот лишь немногое из числа того, что сейчас проходило на форуме.

Погрузиться в традиции республики помогла Ассоциация ремесленников Ингушетии под руководством Адама Галаева. Ассоциация на протяжении 5 лет провела 200 мероприятий в республике и за пределами региона. В команде более 150 мастеров всех направлений — от кузнецов до ювелиров, от традиционных направлений до современного искусства.

Также в рамках форума состоялась презентация инклюзивной гончарной мастерской и студии росписи, была создана огненная скульптура как символ возрождения традиционного гончарного ингушского ремесла. Иван Учаев, знаменитый гончар из Сызрани, выступил автором большого кувшина, который был создан совместно с участниками форума.

Спикером в мотивационном тренинге для молодежи выступила Людмила Тимакова из г. Пензы, генеральный директор АНО «ТО «ПензаХобби», объединяющего с 2013 года более 100 мастеров региона, руководитель ИРЦ «Капля солнца» и студии росписи «Желтый кактус», организатор Международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель», признанного лучшим событием России, и более 100 других фестивалей.

Участники продуктивно поработали на тренингах, возникли новые стабильные партнерства.

«Мы уверены, что по завершении форума каждый из участников станет «мотиватором» своего ближайшего окружения и окажет положительный локальный эффект на культуру своего региона», — отметил Берд Кульбужев, руководитель некоммерческих организаций РОО ПЦ «Развитие» РИ, АНО ДПО «Движение».

Форум проходит при поддержке Главы республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова.