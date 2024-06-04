УПЧ в Ингушетии помог многодетной матери получить пособия

Собеседник сообщил, что жительница сельского поселения Экажево Назрановского района обратилась к уполномоченному с жалобой о нарушении её социальных прав. Женщина столкнулась с отказом в назначении ежемесячного пособия на детей.

В апреле текущего года она подала заявление для назначения пособия через портал «Госуслуги». Однако ей отказали в предоставлении социальной поддержки, мотивируя это превышением дохода.

По мнению женщины, расчёт был произведён неправильно: учитывался её доход и бывшего супруга, с которым она развелась в 2022 году. Кроме того, она получала пособия в размере 100% от прожиточного минимума на всех детей в прошлом году. Заявительница считала решение ошибочным и просила помочь защитить социальные права её семьи.

Уполномоченный рассмотрел жалобу и направил запрос в Социальный Фонд России. По итогам рассмотрения было принято решение назначить ежемесячное пособие в отношении трёх несовершеннолетних детей заявительницы в размере 14 294 рублей. Это составляет 100% от величины прожиточного минимума для детей в республике.

Доплата сумм за апрель и май 2024 года будет произведена в июне текущего года.