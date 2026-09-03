Региональный слет волонтерских отрядов завершился в Ингушетии

«В рамках слёта для ребят подготовили насыщенную программу. Участники прошли тренинг по командообразованию со спикером Аминой Гулиевой, приняли участие в мастер-классе по социальному проектированию с Заурбеком Ведзижевым и познакомились с направлениями добровольчества вместе со спикером Саидом Арчаковым», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы местного отделения Движения Первых.

По словам собеседника, помимо образовательных занятий, программа включала общение, игры и совместный досуг. Участники смогли найти новых друзей, получить полезные знания и обменяться идеями для будущих социальных инициатив.

Организаторы отметили, что слёт стал площадкой для формирования единой команды молодых волонтёров. Полученный опыт ребята смогут использовать в своих городах и районах, продолжая участвовать в добровольческих и общественно значимых проектах.