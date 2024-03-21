В Ингушетии стартуют исследования 200-летней Назрановской крепости

«Крепость, построенная в самом начале XIX века, является объектом культурного наследия федерального значения. Изначально она была оснащена тремя орудиями, охранялась 150 казаками и 200 мушкетерами. Все это обеспечивало защиту подступов к Владикавказу и Военно-Грузинской дороге», — рассказал собеседник издания.

Он также подчеркнул, что за более чем 200-летнюю историю крепость выстояла после нескольких серьезных атак. Однако в советское и постсоветское время сооружение постепенно разрушилось.

Отмечается, что партнерами проекта по исследованиям ОКН на территории Ингушетии и их реставрации выступают благотворительные фонды «Сафмар» и «Возрождение».

Ранее руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти региона уделяют внимание всем возможным моментам, связанным с туризмом. Восстанавливаются знаковые для ингушей и привлекательные для туристов места: та же Назрановская крепость, Аби-Гув, Ляжгинский и Фуртоугский водопады и так далее. Кроме того, создаются туристические маршруты, позволяющие познакомиться с уникальной природой и культурным наследием республики.