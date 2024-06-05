В селе Южное Ингушетии начато строительство водопровода

По словам собеседника издания, строительство объекта ведется в рамках программы «Комплексное развитие сельских поселений». Заказчиком выступает региональный Минсельхоз.

«Новая водонапорная сеть, протяженность которой составит около 11 км, обеспечит водой все улицы населенного пункта. Проводимый комплекс мер поспособствует решению проблемы с водоснабжением в селе, а также внесет значительный вклад в развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни местного населения», — подчеркнул он.

Отмечается, что в настоящее время полностью подготовлена и согласована проектно-сметная документация. Строители уже приступили к прокладке водопроводных сетей.