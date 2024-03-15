Все 142 избирательных участка в Ингушетии закрылись вовремя

Собеседник издания отметил, что за первый день голосования на выборах Президента России нарушений избирательного законодательства не выявлено, жалоб не поступало.

Правоохранительные органы также не зафиксировали нарушений правопорядка.

Как ранее сообщало наше издание, явка избирателей на 15 часов составила 20,68%. Наибольшую активность проявили жители города Сунжа и горного Джейрахского района (более 30%), а также избиратели Магаса и Сунженского района (24%).