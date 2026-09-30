Башенная архитектура стала основой облика новой мечети в Ингушетии

На объекте возле Мемориала памяти и славы уже возведён минарет высотой более 13 метров, выполненный в стилистике боевой башни. На его крыше установлен венчающий конический камень — цIуркув, после чего с минарета впервые прозвучал азан.

«История создания мечети началась около двух лет назад по инициативе мецената, пожелавшего сохранить своё имя в тайне. Расположение объекта рядом с федеральной трассой позволит верующим, находящимся в дороге, совершать пятничную молитву без необходимости заезжать в населённые пункты. Близость к Мемориалу памяти и славы также даст многочисленным гостям республики возможность познакомиться с локальным произведением мусульманской архитектуры, выполненным ингушскими мастерами в традициях местного каменного зодчества», — пояснил собеседник.

Архитектурная концепция проекта принадлежит богослову Ибрагиму Цечоеву, который в дальнейшем будет исполнять обязанности имама мечети. В настоящее время в основном помещении мечети продолжаются работы. Здание выполнено с использованием замковой кладки, приближенной к полигональной, а в дальнейшем здесь предстоит провести декоративные и внутренние работы.

Руководитель школы «Наследие» Рамзан Султыгов организовал строительство и подготовку мастеров. Над отдельными частями объекта работали старшие мастера Акрамат Ганижев и Илез Султыгов. В строительстве также участвовали каменщики Беслан Латыров, Рашид Тимурзиев и другие выпускники. Для них объект стал в том числе площадкой для практической работы и проверки профессиональных навыков.

Особое внимание создатели мечети уделяют традициям местного каменного зодчества. Архитектурные решения позволяют соединить функциональное назначение здания с элементами ингушской башенной архитектуры, сделав мечеть частью современного культурного пространства региона.

После завершения строительных и внутренних работ мечеть откроет двери для прихожан. Работы на объекте продолжаются, а дальнейшие этапы его строительства и оформления будут представлены по мере их выполнения.