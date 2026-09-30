Глава Минспорта Ингушетии проверил работу ледовых арен «Эрзи» и «Башлоам»

Как сообщили газете «Ингушетия» в спортивном ведомстве региона, поводом для мониторинга послужили обращения жителей, которые сообщали о том, что каток в летний период не работает, в раздевалках не функционируют душевые, отсутствуют кассовые аппараты.

В инспекции также принял участие директор Республиканского хоккейного центра Адам Вышегуров. Вместе с ним Руслан Белхороев осмотрел оба спортивных комплекса: раздевалки, душевые, пункт выдачи коньков и кассовую зону.

По итогам проверки грубых нарушений не выявлено — все системы объектов находятся в рабочем состоянии и функционируют в штатном режиме. Что касается закрытия катков летом, министерство пояснило, что в этот период лёд отключают по технологическим причинам: летом спрос на катание минимален, поэтому именно тёплый сезон используется для планового ремонта, обслуживания оборудования и обновления ледового покрытия.

«Мы серьёзно относимся к каждому обращению жителей, поэтому лично выехали на объекты, чтобы разобраться в ситуации на месте. Проверка показала, что оба комплекса находятся в исправном состоянии. Приостановка работы катков летом — это не проблема, а плановая мера: именно в этот период мы проводим ремонт и подготовку льда к новому сезону, чтобы зимой жители могли кататься в комфортных и безопасных условиях», — прокомментировал Руслан Белхороев.