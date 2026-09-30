Молодежь Ингушетии приняла участие в заседании дискуссионного клуба в Москве

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы мероприятия, руководитель Молодёжного совета при данном представительстве Рахим Бекбузаров представил доклад, посвящённый работе своей структуры. В выступлении он осветил проведённые Постпредством мероприятия, отметил участие членов совета в событиях других организаций в качестве приглашённых гостей, а также озвучил планы на третий квартал.

По мнению участников, эта встреча дала возможность поделиться накопленным опытом и обсудить перспективы будущих совместных проектов.