ПФК ЦСКА подписал профессиональный контракт с ингушским футболистом

Как сообщили газете «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, Мурат выступает за юниорскую команду армейцев больше года, является воспитанником школы Магомеда Оздоева, которая расположена в Сунже.

Отмечается, что в текущем сезоне летнего первенства Москвы он принял участие в 20 матчах и отметился двумя забитыми мячами. Стабильные выступления и надежная игра в обороне не остались без внимания клуба.