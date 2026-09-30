В Ингушетии дан старт межрегиональному фестивалю «Русская песня»

Фестиваль проходит с 30 сентября по 2 октября и объединяет участников и гостей из разных уголков страны, творческие коллективы, мастеров декоративно-прикладного искусства, представителей общественных организаций и жителей республики.

"Мероприятие направлено на укрепление межнационального согласия, сохранение культурных традиций народов России, развитие творческих связей и поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей«,- подчеркнули организаторы масштабного мероприятия.

В первый день состоятся встреча и размещение участников, а также экскурсионная программа. Основные мероприятия фестиваля пройдут 1 октября.

В программе — торжественное открытие с участием почетных гостей, выступления творческих коллективов, фестиваль ремесел и декоративно-прикладного искусства, выставка национальной кухни и концертная программа.

Также в рамках фестиваля пройдет встреча на тему «Роль участников СВО и их семей в укреплении традиционных ценностей». Для участников специальной военной операции и членов их семей будет организована встреча с психологом.