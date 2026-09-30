Калиматов поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией 

В своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов отметил, что эта дата стала важной частью новейшей истории России и связана с решениями, принятыми Президентом Владимиром Путиным.

«Для нас важно не только помнить об этом событии, но и продолжать конкретную работу на местах. Ингушетия продолжает оказывать помощь подшефному Токмакскому району Запорожской области, поддерживать его жителей и участвовать в восстановлении района. Пусть эта дата станет символом единства и взаимной поддержки», — подчеркнул руководитель региона.

Напомним, 28 сентября 2022 года по итогам референдума лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы ВГА Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к руководству России с просьбой принять регионы в состав страны в качестве новых субъектов Федерации.

30 сентября Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Вскоре документы были ратифицированы, соответствующие федеральные конституционные законы вступили в силу 5 октября.