В Ингушетию поступило 40 тысяч доз вакцины против гриппа

«После вакцинации иммунная защита обычно формируется в течение 2–3 недель, поэтому специалисты рекомендуют пройти прививку заранее, до начала активного распространения инфекции», — подчеркнул собеседник.

Вакцинация позволяет снизить риск заболевания, а в случае заражения — вероятность тяжёлого течения гриппа и развития осложнений. К наиболее распространённым осложнениям относятся пневмония и обострение хронических заболеваний.

Особое внимание при проведении прививочной кампании уделяется детям, беременным женщинам, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, медицинским и социальным работникам. Вакцинация также рекомендована людям, которые по роду деятельности регулярно контактируют с большим количеством граждан, а также членам организованных коллективов.

«Сделать прививку против гриппа в Ингушетии можно в любом процедурном кабинете ФАПа, амбулатории или поликлинике. Для этого не обязательно обращаться в специализированное учреждение — вакцинация доступна по месту жительства. Особенно важно позаботиться о защите детей, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто работает в больших коллективах и ежедневно контактирует с большим количеством людей. Лучше один раз своевременно привиться и снизить риск тяжёлого течения заболевания, чем заболеть и в дальнейшем столкнуться с осложнениями. Забота о здоровье начинается с профилактики», — отметила заместитель министра здравоохранения Ингушетии Аминат Настаева.