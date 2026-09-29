Жительницу Карабулака осудят за мошенничество с материнским капиталом 

В мошенничестве в крупном размере при получении выплат обвиняется 55-летняя жительница города Карабулака, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как установило следствие, в 2019 году обвиняемая приобрела поддельные документы о рождении двоих детей на территории иностранного государства. Эти бумаги она использовала для незаконного оформления государственного сертификата на материнский капитал. В дальнейшем, опираясь на фиктивный договор купли-продажи квартиры в Карабулаке, женщина получила средства якобы для улучшения жилищных условий.
В результате противоправных действий Пенсионному фонду России был причинен ущерб на сумму более 466 тысяч рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. В рамках дела прокуратура заявила гражданский иск о взыскании с фигурантки всей суммы причиненного материального ущерба.