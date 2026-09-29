Жительницу Карабулака осудят за мошенничество с материнским капиталом 

Как установило следствие, в 2019 году обвиняемая приобрела поддельные документы о рождении двоих детей на территории иностранного государства. Эти бумаги она использовала для незаконного оформления государственного сертификата на материнский капитал. В дальнейшем, опираясь на фиктивный договор купли-продажи квартиры в Карабулаке, женщина получила средства якобы для улучшения жилищных условий.

В результате противоправных действий Пенсионному фонду России был причинен ущерб на сумму более 466 тысяч рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. В рамках дела прокуратура заявила гражданский иск о взыскании с фигурантки всей суммы причиненного материального ущерба.