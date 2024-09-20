Более 100 тыс. рублей потеряла жительница Ингушетии на интернет-заработке

Правоохранителям потерпевшая сообщила, что женщины связались с ней через Telegram, предложили выкупать и продавать товары на сайте популярного интернет-магазина. Они ввели горожанку в заблуждение и похитили перечисленные в счет оплаты 117 тыс. 700 рублей. Товар не поставили, связь с ней прервали.

В действиях злоумышленниц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество). Полицейскими проводится проверка.