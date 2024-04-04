Часть жителей Карабулака осталась без электричества из-за обрыва ЛЭП

«С полуночи в некоторых частях города отсутствует электричество. Сильные порывы ветра привели к многочисленным обрывам ЛЭП. С утра проводятся аварийно-восстановительные работы», — рассказал представитель мэрии.

Время восстановления электроснабжения не уточняется, так как повреждения обширны и требуют значительного объема работ.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 апреля в республике ожидалось ухудшение погоды. Скорость ветра достигала 12 метров в секунду с порывами при грозе до 15-18 м/с, а в некоторых районах скорость ветра достигала 20-23 м/с.