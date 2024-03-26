В трех населенных пунктах Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ 

Также в среду с 9 до 17 часов без света останутся и жители части города Малгобека и сельского поселения Вежарий.

Ведомство призывает быть бдительными и следить за электрическими приборами и оборудованием.

Кроме того, жители второго микрорайона Малгобека и сельского поселения Сагопши частично остались без воды из-за аварийного отключения электроэнергии на территории водозабора «Кантышево», информирует ГУП «Единый оператор Ингушетии по водоснабжению».