В трех населенных пунктах Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ 

В Карабулаке с 10 до 16 часов 27 марта частично ограничат электроснабжение в связи с плановыми ремонтными работами, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.
Также в среду с 9 до 17 часов без света останутся и жители части города Малгобека и сельского поселения Вежарий.
Ведомство призывает быть бдительными и следить за электрическими приборами и оборудованием.
Кроме того, жители второго микрорайона Малгобека и сельского поселения Сагопши частично остались без воды из-за аварийного отключения электроэнергии на территории водозабора «Кантышево», информирует ГУП «Единый оператор Ингушетии по водоснабжению».