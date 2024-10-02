Единороссы Ингушетии проверили качество питания в школах Малгобекского района республики

Как информировали газету «Ингушетия» в региональном отделении партии, активисты просмотрели скрупулезно меню, дали оценку условиям работы в школьных столовых.

В ходе мероприятия партийные инспекторы заострили внимание на важности обеспечения качественного и сбалансированного питания для детей, а также необходимости регулярного контроля над организацией питания в общеобразовательных учреждениях.

«Трудно переоценить значение сбалансированного питания для здоровья и учебной активности наших детей», — подчеркнул секретарь МО партии в Малгобекском районе Корейш Гулиев.

Отмечается, что по итогам инспекционного выезда были даны рекомендации для улучшения работы столовых.