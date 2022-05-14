Как сообщается на сайте федерального правительства, в центре внимания было текущее социально-экономическое состояние региона, исполнение поручений Президента России Владимира Путина в части проведения газификации жителей. Также Новак встретился с представителями местного бизнеса, оценил ход реализации ведущих инвестпроектов республики.

Вице-премьер провел двустороннюю встречу с Главой Ингушетии Калиматовым.

«Наша задача — обеспечить экономический рост, новые инвестиции, создание рабочих мест, увеличение доходной базы, повышение качества жизни каждого проживающего здесь человека. Для этого нужно приложить максимальные усилия», — подчеркнул вице-премьер.

Новак также поздравил руководство и жителей Ингушетии с 30-летием образования республики, которое отмечается 4 июня 2022 года.

В прошлом году правительством были утверждены поэтапные программы развития региона на период до 2030 года. Обсуждая эти документы в ходе расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития республики, гость отметил важность достижения заложенных в них промежуточных и целевых показателей.

«Среди ключевых в ней определены уровень ВВП и производства на душу населения, объем достигнутых инвестиций и уровень средней зарплаты в регионе. Чтобы достичь установленных показателей, мы должны создать необходимые условия для увеличения инвестиций в регион, оптимизации бюджета, поступления дополнительных доходов, которые могут быть направлены на улучшение качества жизни людей», — сказал он.

В Ингушетии ряд крупных предприятий, КФХ, индивидуальные предприниматели республики представили правительственной делегации свою продукцию и планы развития производств.

В администрации Главы и правительства региона гостям была продемонстрирована продукция швейной фабрики, завода по изготовлению искусственного камня, лесоперерабатывающего комбината, обувной фабрики, общества с ограниченной ответственностью по изготовлению ковровых изделий и других предприятий, а также мясные полуфабрикаты, мед, яблоки, местная клубника, хлебобулочные изделия, минеральная и горная вода.

По итогам совещаний между правительством России и регионом было подписано соглашение о предоставлении бюджету Ингушетии дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов.

Новак высоко оценил усилия Главы Ингушетии по социально-экономическому развитию региона, его личную заинтересованность в реализации прорывных проектов в сфере АПК и промышленности, которые принесут свои плоды и поспособствуют процветанию республики, что в конечном счете положительно отразится на благосостоянии населения. По его словам, руководитель субъекта много работает на благо региона, выходит с предложениями в федеральное правительство для увеличения объема финансирования важных государственных программ и нацпроектов в Ингушетии.

«Мы знаем, как много делается Президентом России, особенно с начала пандемии коронавируса, для поддержки семей, а это важно для нашей республики, где традиционно высокая рождаемость», — отметил в ходе встречи Калиматов. Он заверил вице-премьера, что все средства, выделяемые региону федеральным центром, используются рационально.

В ходе посещения столицы региона Новак провел встречу с бизнес-сообществом, а также вместе с главой республики и заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым принял участие в церемонии подключения природного газа в городе Назрани.

В ходе отдельного совещания о газификации с руководством региона зампред оценил ход исполнения поручений Президента России Владимира Путина в части догазификации уже подключенных к трубопроводам населенных пунктов до конца 2022 года и завершения газификации к 2030 году.

«В Ингушетии высокий уровень газификации по сравнению с другими регионами, тем не менее есть и новые заявки. Крайне важно обеспечить максимально широкий охват этой программой. В каждом конкретном случае, когда заявителю по каким-то причинам отказано в подключении, необходимо разобраться и сделать выводы, найти возможность подключения таких потребителей в будущем или предложить альтернативный источник», — подчеркнул вице-премьер.

К настоящему моменту принято 235 заявок на подключение газа от жителей республики, заключено 150 договоров, 80 уже исполнено.

В то же время регионом ведется развитие газовой сети — до 2025 года Единый оператор построит межпоселковый газопровод в Джейрахском районе, что обеспечит условия для газификации детского оздоровительного лагеря «Эрзи» и перспективных объектов туристического кластера. Также будет увеличена поставка газа действующим потребителям Назрановского района.

Как отметил руководитель Ингушетии, в регионе в настоящее время реализуется план-график догазификации республики, согласно которому в нынешнем году будет охвачено 677 домов, а в 2023 году газ бесплатно будет проведен в 3,2 тыс. домов.

По его словам, в Ингушетии действует региональный штаб по газификации региона, в котором вместе с представителями регионального правительства задействованы сотрудники компании «Газпром» и региональных филиалов «Газпром газораспределение Назрань» и «Газпром межрегионгаз Назрань».

«В республике продолжается реконструкция многих элементов газового хозяйства, замена фрагментов газораспределительных сетей, установка индивидуальных приборов учета и других работ. Модернизация системы газоснабжения в республике осуществляется поэтапно», — добавил Глава.

Вместе с тем, по словам Калиматова, несмотря на высокий процент газификации региона, остаются частные домовладения, к которым линия газоснабжения еще не подключена. Замедляют темпы газификации отсутствие у ряда граждан правоустанавливающих документов, регистрации объектов капитального строительства, техническая неготовность газового оборудования к приему газа.

«Для успешного и скорого завершения работы по газификации в соответствии с принятым планом, необходима активность жителей региона по подаче заявок. Правительство республики совместно с муниципальными властями сегодня усиленно занимается вопросом оформления гражданами документов на дома и земельные участки, их отсутствие значительно замедляет газификацию на местах. Ранее начата работа по модернизации абонентского отдела, для максимально прозрачной работы с потребителями. Мы работаем по данному направлению, активизируя информационную работу с потенциальными потребителями энергоресурсов», — сказал Глава Ингушетии.

В ходе визита в республику вице-премьер возложил цветы к Вечному огню на Мемориале памяти и славы в Назрани, посетил музей этнографии в башне Согласия в Магасе.

На Мемориале для гостей провели экскурсию, в ходе которой подробно рассказали об уникальности комплекса, посвященном важнейшим событиям в истории ингушского народа.

Памятники и скульптурные композиции комплекса, по словам экскурсоводов, отражают исторические события и представляют выдающихся личностей, внесших значительный вклад в становление и развитие ингушской государственности в различных сферах.

В центре музея под открытым небом находится мемориал «Девять башен», воздвигнутый в память о жертвах репрессий и депортации народов. На мемориальных плитах высечены имена Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, видных российских и ингушских общественно-политических деятелей, внесших большую лепту в создание Ингушетии. Почетное место среди них занимают имена патриарха Московского и всея Руси Алексия II и известного академика Дмитрия Лихачева.

Мемориал памяти и славы открыт в 2012 году к 20-летию образования Ингушетии. Памятники и скульптурные композиции комплекса отражают исторические события и представляют выдающихся личностей, внесших значительный вклад в становление и развитие ингушской государственности в различных сферах. Хронологически включает в себя этапы от вхождения в состав России до сегодняшнего дня.

Мемориал украшен садово-парковыми зонами, состоящими из цветочных клумб и вечнозеленых насаждений. На его территории действуют четыре каскадных фонтана. Комплекс состоит из более десяти композиционных частей.

Этнографический музей, открывшийся в апреле 2019 года, в день торжеств по случаю 25-летия возрожденного ингушского Магаса и 1076-летия древнего города, Международным агентством регистрации рекордов признан самым высоким в мире. Зарегистрированная высота составляет 99,97 метра.

Музей расположен в здании башни Согласия — увеличенной в четыре раза копии средневековой ингушской боевой башни, которая была построена в 2013 году на площади Алания в столице республики.

Он разбит по этажам, каждый из которых имеет свое предназначение. Первый этаж музея выполняет функцию ознакомительного характера, на стенах размещены картины в хронологической последовательности исторического развития Ингушетии.

На втором этаже создан зал заседаний Совета старейшин тейпов, на четвертом и третьем этажах отражен период средневековья — воссозданы условия быта и жизни средневековых ингушей, их жилища со всеми настоящими предметами быта, которые некогда использовали предки. А на пятом этаже расположена одна из самых высоких смотровых площадок на Северном Кавказе.

Музей выполняет функцию просвещения, стал местом хранения древних артефактов.

Кроме того, Новак совместно с Главой республики ознакомился с рядом важнейших для Ингушетии социальных и коммерческих инвестиционных проектов.

Вице-премьер посетил площадку агрокомбината «Сунжа» — прорывного проекта модели экономического развития республики до 2030 года, обсудил с руководством предприятия варианты финансовой поддержки при реализации второй очереди крупного тепличного комплекса на 22 га. Как заметил вице-премьер, проект внесет заметный вклад в занятость местного населения, увеличив количество рабочих мест более чем до 450.

Обсуждался вопрос финансовой поддержки агропредприятия при реализации второй очереди, в частности, речь шла о предоставлении инвестору банковского кредита. Новак отметил, что есть «понимание проблемы», соответственно будут приняты меры, чтобы агрокомплекс вышел на полную мощность.

Предприятие зарегистрировано в сентябре 2018 года в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики. Генеральный директор ООО Ахмед Чаниев. Основной вид деятельности предприятия, с уставным капиталом 1 850 млн рублей, — выращивание овощей защищенного грунта.

В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается производство плодоовощной продукции в закрытом грунте на производственной площади 22,09 га. Годовой объем производимой продукции: 15 087 тонн в год. Планируемая дата запуска проекта в эксплуатацию — декабрь 2023 года.

Общий объем финансирования — 6 275,8 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 481 млн рублей. Проект согласован с президиумом правительственной комиссии по выделению инфраструктурного бюджетного кредита от 25 ноября 2021 года, республиканское правительство подписало соответствующее соглашение с Минстроем России. Разработан проект нормативно-правового акта о финансировании инфраструктурного объекта по строительству подстанции «Тихая».

Средства из внебюджетных источников — 5 794,8 млн рублей, из них собственные средства инвестора — 2 394,0 млн рублей. По состоянию на 1 апреля 2022 года инвестором вложено 1 904 млн руб. На строительство подстанции «Тихая» инвестор должен вложить 594 млн руб. в 2022 году.

Для реализации намеченных планов отведен земельный участок. Проектно-изыскательские работы завершены. Все технические условия по подключению проекта к сетям согласованы. Проектно-сметная документация прошла федеральную государственную экспертизу.

Возведен каркас теплицы на территории 16 га. В настоящее время ведется возведение каркаса на оставшейся территории в 6 га.

Подписано инвестиционное соглашение с регионом, власти предоставили земельный участок под реализацию проекта. Направлены соответствующие письма Главы региона в ФОИВ и Федеральные институты развития (банки) о поддержке реализации проекта.

Также Новак осмотрел оптово-распределительный центр агропредприятия «Сад-Гигант Ингушетия» в Сунженском районе республики, где обсудил возможности по созданию подобных типовых оптово-распределительных центров на территории округа.

Это крупнейшее местное предприятие сельскохозяйственного профиля с общей площадью интенсивного сада 1100 га и оптово-распределительным центром на 50 тыс. т единовременного хранения. Успешная работа крупного комплекса только за прошлый год позволила пополнить местный бюджет на 150 млн рублей.

Создание новых рабочих мест, увеличение доходов местного населения и бюджета региона остаются ключевыми задачами при поддержке подобных предприятий, подчеркнул вице-премьер. «Сад-Гигант Ингушетия» в этом году реализует 50 тыс. т яблок, идет рост. Проект принес огромный объем инвестиций в республику — около 10 млрд рублей, а самое главное, создал новые рабочие места«, — добавил он.

Стоит уточнить, что цель посещения агрономического гиганта на примере крупнейшего в СКФО садоводческого комплекса — рассмотреть вопрос о создании АО «Кавказ. РФ» типовых оптово-распределительных центров и ТЛК на территории округа, оценка модели полного цикла производства и хранения продукции.

В свою очередь, Калиматов поблагодарил вице-премьера за визит, отметив, что важно «когда все видишь на местах». «У нас есть достижения, мы развиваем агропромышленный комплекс, и у нас это получается», — отметил Глава республики.

Географическое положение предприятия ООО «Сад-Гигант Ингушетия» выгодно не только в связи с климатом и особыми свойствами воды, используемой для полива, но и расположением вдоль трассы федерального значения.

Общая площадь интенсивного сада 1100 га с оптово-распределительным центром на 50 тысяч тонн единовременного хранения. Инвестиционный проект реализован ООО «Сад-Гигант Ингушетия». Стоимость проекта 5368,74 млн руб., источники финансирования — 100% собственные средства, срок реализации проекта 2015-2020 годы. Строительство велось в три этапа. В технологии строительства используются лучшие мировые инновации в области интенсивного садоводства. В садах высаживаются лучшие сорта яблонь, районированные в нашей стране и входящие в десятку самых потребляемых сортов. Это Голден Делишес, Граенни Смит, Гала, Флорина, Ред Делишес и другие.

Сады орошаются водами горной реки Асса, поступающими в специально построенные водоемы по каналу. К деревьям, в прикорневую часть, вода подается автоматизированной системой капельного орошения. В саду используются новейшие разработки техники и оборудования, производимого мировыми лидерами в отрасли садоводства.

Яблоки хранятся в современных холодильных камерах без использования каких-либо препаратов, влияющих на структуру плода. На территории сада построен современный оптово-распределительный центр. Есть холодильные камеры для молочной, мясной, рыбной и морской продукции. Холодильные камеры для овощей и фруктов рассчитаны на 58,5 тыс. тонн. Предусмотрены: цех переработки и расфасовки и склад продукции без охлаждения.

На сегодняшний день из 1100 га под садами занято 994 га, 20 га отведены под питомник, на 20 га находятся лесополосы, на 30 га расположены строения, в том числе оптово-распределительный центр для хранения до 61 тыс. тонн яблок и др. сельхозпродуктов с цехом по сортировке и товарной обработке плодов, а также площади для хранения контейнеров. Выручка за 2021 год составила 689,3 млн руб.

Кроме того, в ходе поездки вице-премьер посетил завод по производству алюминиевых радиаторов отопления в городе Карабулаке, запущенный в 2017 году при поддержке государства. Заместитель председателя правительства ознакомился с работой современных цехов предприятия общей мощностью 3,1 млн секций в год, оценил качество поставляемой продукции.

«В Ингушетии есть специалисты, ресурсы, интересные проекты — все условия для развития и достижения амбициозных показателей развития. Сейчас импорт сильно упал, а потребность в товарах и услугах осталась. Поэтому в республике существует большой потенциал для наращивания промышленного производства. Сегодня мы посетили ряд предприятий, успешно осуществляющих производство овощей и фруктов, а также радиаторов отопления, и на месте убедились, что выпускаемая продукция — высокого качества и отвечает всем современным требованиям. Мы будем внимательно следить и помогать в реализации этих проектов. Безусловно, у предприятий республики имеется потенциал по дальнейшему наращиванию мощностей, развитию производств и освоению новых рынков сбыта», — подчеркнул Новак.

ООО «АТМ» зарегистрировано в апреле 2012 года, руководитель Ахмад Касиев. Основным видом деятельности предприятия является производство радиаторов отопления.

ООО реализовало проект по запуску завода по производству отечественных биметаллических и алюминиевых радиаторов. Продукция АТМ thermo сочетает новейшие технологии с привлекательным, современным дизайном, бескомпромиссным качеством и сбалансированной стоимостью. Радиаторы разработаны, учитывая условия их эксплуатации в России и в странах СНГ с возможностью применения, как в автономных системах отопления частных домов, так и в системах центрального отопления многоэтажных зданий и многоквартирных комплексов.

Стоимость проекта 885,1 млн руб., финансирование Фонда развития промышленности — 500 млн рублей, количество созданных рабочих мест — 99.

Проект реализован на территории промышленно-инвестиционной площадки в городе Карабулаке в 2017 году. Мощность проекта — 3,1 млн секций радиаторов в год. Инвестору оказана господдержка в виде предоставления налоговых и иных льгот.

Состав производственного комплекса: автоматический литейный комплекс; роботизированный комплекс механической обработки; автоматическая линия порошковой окраски; компрессорное, котельное и иное вспомогательное оборудование. Выпускается два вида продукции: биметаллические и алюминиевые радиаторы. Доходы предприятия за 2021 год — 579,6 млн руб.

В рамках визита Новак и Калиматов, заместитель руководителя правления ПАО «Газпром» Маркелов приняли участие в церемонии подключения домовладения к системе газоснабжения в Назрани по улице Саратовская, д 65. Высоких гостей встречали хозяева домовладения Цолоев Ахмет-Хан Магомедович и Бекова Хадижа Исаевна.

Они поприветствовали хозяев дома, вместе с ними прошли к газовой задвижке.

Представитель ООО «Газпром газораспределение Назрань» сообщил, что между АО «Газпром газораспределение Назрань» и Бековой заключен договор на подключение дома к сетям газораспределения. Строительно-монтажные работы завершены. Получен акт готовности сетей газопотребления на участке и газоиспользующего оборудования дома к подключению. Все работы выполнены в рамках поручения Президента России Владимира Путина о подключении участков жителей к системам газоснабжения без привлечения средств потребителей.

Глава Ингушетии напомнил, что в силу того, что люди официально не оформляют домовладения, догазификация в республике идет не слишком активно. «Газ — источник повышенной опасности, и мы не можем «обезличено» его подводить. Поэтому, еще раз призываю глав муниципалитетов обратить внимание на эту проблему», — сказал Калиматов.

Хозяйка пригласила гостей пройти в дом и продемонстрировала работу газовой плиты на кухне, они, в свою очередь, вручили ей подарок. Без чаепития представительную делегацию не отпустили, более того, Хадижа Бекова исполнила несколько ингушских народных мелодий на национальной гармони.