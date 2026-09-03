Фестиваль парапланеристов FLYLAB в Ингушетии планируют проводить ежегодно

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства, участники совершают полеты в горной местности и знакомятся с природными и культурными достопримечательностями республики. Для многих из них это первое знакомство с Ингушетией с высоты птичьего полета.

Подготовка к фестивалю началась еще до приезда спортсменов в регион. В течение трех дней пилоты тренировались под Пятигорском, где тестировали различные модели крыльев и готовились к полетам в условиях горного рельефа. В Джейрахском районе погодные условия пока позволяют продолжать спортивную программу.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что республика поддержала инициативу проведения FLYLAB, которая изначально создавалась как частный спортивный проект. По его словам, фестиваль обладает потенциалом для дальнейшего развития и может стать ежегодным событием.

«Для республики это интересный проект с точки зрения развития экстремального и горного туризма. Такие мероприятия привлекают новых гостей и позволяют по-другому увидеть Ингушетию — через ее природу, историю и культуру», — прокомментировал он.

Программа фестиваля не ограничивается полетами. Гости знакомятся с историческими местами Джейрахского района, традиционной культурой и национальной кухней, общаются с местными жителями. Спортивное мероприятие таким образом становится дополнительной возможностью представить туристический потенциал республики гостям из других регионов.

Джейрахский район располагает необходимыми условиями для развития активного и экстремального туризма. Горные вершины, ущелья и природные ландшафты сочетаются здесь с многочисленными историческими и архитектурными памятниками. Проведение FLYLAB позволяет привлечь в регион новую аудиторию — спортсменов, любителей горных путешествий и активного отдыха.

Руководитель субъекта подчеркнул, что перспективность проекта связана в том числе с возможностью закрепить его в календаре региональных событий и проводить на постоянной основе.

«Фестиваль планируется сделать ежегодным. Уверен, у этого направления есть перспективы. У нашего региона для развития такого туризма есть главное — уникальная территория и возможности для активного отдыха», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Таким образом, первый FLYLAB рассматривается не как разовое спортивное мероприятие, а как основа для формирования нового ежегодного события в Ингушетии. Его проведение призвано способствовать развитию парапланеризма, событийного туризма и привлечению новых гостей в горные районы республики.