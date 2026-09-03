Дела о похищении и мошенничестве взяты на контроль прокуратурой Ингушетии 

Заместитель прокурора региона Заурбек Джанхотов провел личный прием граждан, в ходе которого было рассмотрено шесть обращений и принято пять заявлений, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском надзорном ведомстве.
По итогам мероприятия состоялось оперативное совещание с профильным подразделением. Зампрокурора поручил организовать проверки по фактам самоуправства и заведомо ложного доноса.
Кроме того, дано указание незамедлительно объявить в розыск жителя соседнего региона, подозреваемого в хищении более 3 млн рублей и автомобиля Toyota Land Cruise.
Также были заслушаны материалы дел о похищении человека и незаконном лишении свободы. По ним потребовано в сжатые сроки провести комплекс оперативно-следственных мероприятий. Ход исполнения всех поручений находится на контроле прокуратуры.