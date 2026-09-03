Итоги недели межрелигиозного диалога в учреждениях УИС подвели в Ингушетии 

Главной задачей инициативы стало укрепление моральных устоев среди спецконтингента, а также системное противодействие распространению экстремистской идеологии в исправительных учреждениях. Отдельное внимание уделялось подготовке осужденных к жизни на свободе и предупреждению рецидивной преступности.

В рамках акции духовные лица провели беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Темы встреч касались базовых ценностей разных религий, необходимости уважительного отношения к иным вероисповеданиям и поиска нравственных ориентиров в трудной жизненной ситуации.

Итоговым событием стал круглый стол с участием межрелигиозной рабочей группы. В обсуждении приняли участие помощник начальника ОФСИН по работе с верующими Иса Манкиев, священник Грозненской епархии Андрей Миссюра, помощник начальника СИЗО Хизир Фаргиев, представитель «Комитета духовно-нравственного и патриотического просвещения» Ибрагим Долгиев, специалисты воспитательных и психологических служб.

Участники встречи рассмотрели ход реализации Концепции воспитательной работы с осужденными. Ключевыми темами стали профилактика терроризма, противодействие наркомании и меры по снижению повторной преступности. Особый акцент был сделан на соблюдении свободы вероисповедания в местах лишения свободы.

Представители духовенства отметили, что открытый межконфессиональный диалог служит надежным щитом от проникновения радикальных учений. Кроме того, на круглом столе обсудили обеспечение избирательных прав граждан, находящихся в СИЗО. В преддверии голосования 18–20 сентября в учреждении проводится разъяснительная работа, оформлены информационные стенды и подготовлено помещение для волеизъявления.

Проведение подобных недель рассматривается как значимый вклад в оздоровление морального климата в исправительных учреждениях Ингушетии, отмечается в релизе.