Школьники Малгобека Ингушетии поддержали участников СВО

«Акцию приурочили к предстоящему Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией», — пояснил собеседник издания.

Вместе со школьниками в мероприятии участвовал военнослужащий, находящийся в отпуске. Ребята плели маскировочные сети и писали письма военнослужащим, выражая в них слова поддержки и благодарности. Вышеперечисленное в скором времени будет направлено на передовую.

Встреча стала возможностью для юных жителей региона лично поучаствовать в подготовке помощи бойцам и выразить им признательность за службу. Присутствие военнослужащего в свою очередь позволило подчеркнуть значимость акции и важность поддержки тех, кто выполняет задачи по защите Родины.

Отмечается, что проект «Скажи Герою спасибо» направлен на патриотическое воспитание молодёжи, сохранение уважительного отношения к защитникам Отечества и не только.