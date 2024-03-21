Год и месяц колонии получил житель Ингушетии за кражу телефона 

Отмечается, что в декабре 2022 года на автомойке в Назрани мужчина под предлогом звонка завладел мобильным телефоном Samsung Galaxy своего знакомого, затем скрылся, причинив тому ущерб на сумму около 34 тыс. рублей.

Магасский районный суд с учетом рецидива преступления приговорил фигуранта к 1 году и одному месяцу в исправительной колонии строгого режима.