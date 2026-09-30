УПЧ в Ингушетии и прокурор республики рассмотрели обращения жителей

Прием был организован для обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод представителей местного населения. Граждане обратились по различным вопросам, связанным с защитой законных интересов и соблюдением прав в социальной и других сферах.

«В ходе встречи заявителям разъяснили положения действующего законодательства и порядок решения обозначенных вопросов», — рассказал собеседник издания.

Письменные обращения, поступившие в ходе приема, зарегистрировали и передали на рассмотрение для реализации соответствующих проверок и принятия мер реагирования в установленном законом порядке.