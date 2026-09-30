В Ингушетии пройдет ярмарка вакансий для ветеранов СВО и их семей 

Мероприятие в рамках Всероссийского молодежного добровольческого форума «Поколение 18–35» при содействии регионального филиала фонда «Защитники Отечества» стартует в 15 часов 30 минут.

Участники смогут пообщаться с работодателями, ознакомиться с актуальными предложениями на рынке труда, получить консультации по трудоустройству, узнать о возможностях профессионального обучения и переобучения за счет государства.

Дополнительную информацию можно получить у персонального социального координатора регионального филиала фонда «Защитники Отечества» или по телефону: 8 (928) 696-18-10.