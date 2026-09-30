В Магасе открыли Аллею и памятник участникам специальной военной операции 

В мероприятии приняли участие руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский, руководители правоохранительных органов республики, ветераны СВО, родные погибших бойцов, представители исполнительной и муниципальной власти, общественных и молодежных организаций, юнармейцы, кадеты и жители города.

Глава республики отметил, что памятник расположен на Аллее, куда можно прийти в любой день, чтобы почтить память земляков и рассказать о них детям. Напомнил, что пятеро уроженцев Ингушетии удостоены звания Героя России: Султан Адамович Хашагульгов, Султан Юсупович Хашагульгов, Мустафа Курейшевич Боков, Хасан Русланович Тунгоев и Адам Ерахович Хамхоев. Многие военнослужащие награждены государственными наградами за мужество и доблесть.

Он выразил соболезнования семьям погибших, заверил, что поддержка участников СВО и их близких будет своевременной, и поблагодарил тех, кто находится на передовой или уже вернулся домой. «Для семей погибших такие моменты всегда особенно тяжелые. Мы должны быть рядом с ними не только в дни памятных мероприятий, но и в обычной жизни. Вечная память тем, кто не вернулся домой. Тем, кто сейчас выполняет свой воинский долг, желаю вернуться к своим семьям живыми и здоровыми», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Андрей Пржездомский подчеркнул важность сохранения памяти о погибших в Великой Отечественной войне, других вооруженных конфликтах и в ходе СВО. Он назвал подвиг военнослужащих достойным глубокого уважения и заявил о необходимости сделать все, чтобы на ингушской земле и в России больше не повторялись теракты, посягательства на жизнь граждан и взрывы.

На церемонии выступила Аза Бокова, вдова Героя России Мустафы Бокова. Она отметила, что герои руководствовались верностью, мужеством и честью, не искали славы, а исполняли долг перед Всевышним и родной землей. По ее словам, Аллея будет напоминать детям, что мир и спокойствие достигнуты в том числе ценой жизни их братьев и отцов. Она поблагодарила Главу, администрацию Магаса и всех, кто участвовал в создании мемориала.

Участник СВО, депутат Народного собрания Магомед Местоев назвал аллею символом мужества земляков и данью памяти погибшим. Он отметил, что эскиз монумента согласовали с ветеранами, и от их имени поблагодарил Президента России Владимира Путина и руководителя республики за поддержку защитников Отечества и их семей.

Право открыть памятник предоставили Махмуду-Али Калиматову, Андрею Пржездомскому и сыновьям погибших военнослужащих Мухамеду Бокову и Мухаммед-Расулу Темурзиеву. Церемонию сопровождал военный духовой оркестр, певица Алиса Супронова исполнила авторскую песню «Солдат бессмертного полка». После открытия прозвучал оружейный залп, в небо выпустили белых голубей и возложили цветы к мемориалу.

Аллею СВО благоустроили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Новая мемориальная зона соединила прогулочную и мемориальную части с Парком Победы, открытым в Магасе в мае 2025 года.

«Вечная память тем, кто не вернулся домой. Тем, кто сейчас выполняет свой воинский долг, желаю вернуться к своим семьям живыми и здоровыми. Аллея СВО теперь стала частью городской среды Магаса. Здесь будут проходить школьники, родители с детьми, ветераны. Хочется, чтобы это место жило не только в дни памятных дат. Чтобы сюда приходили, останавливались у памятника, читали имена и вспоминали тех, кому мы обязаны миром», — подчеркнул Глава региона.