В Ингушетии расследуют хищение свыше 39 млн рублей бюджетных средств

В период с 2019 по 2023 год три коммерческие организации, осуществлявшие деятельность на территории субъекта, предоставляли в ОСФР по Ингушетии подложные электронные листки нетрудоспособности. Документы оформлялись на несуществующих людей.

В результате этих действий, как полагает следствие, были незаконно получены бюджетные средства на общую сумму более 39 млн рублей. Данная сумма относится к особо крупному размеру. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.2 УК России.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также сбора и закрепления доказательств.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Назрановского района.