Махмуд-Али Калиматов пожелал ингушским депутатом Госдумы плодотворной работы

Отдельное внимание было уделено совершенствованию системы поддержки участников специальной военной операции и их семей.

В экономическом блоке глава государства указал на необходимость обеспечить долгосрочный рост, запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для развития производства и предпринимательства, сохраняя при этом устойчивость экономики и финансовой системы.

Говоря о законодательной работе, Владимир Путин подчеркнул, что качество и работоспособность законов важнее скорости их принятия. По его словам, депутаты должны постоянно поддерживать связь с избирателями и понимать проблемы на местах.

Глава Ингушетии подчеркнул, что поставленные задачи ясны. «У государства есть все необходимые инструменты для их решения, а результат будет зависеть от слаженной работы всех уровней власти. В нынешних непростых для страны условиях особенно важно сохранять единство и сплоченность вокруг Президента, вместе решать поставленные задачи и отвечать на вызовы, которые стоят перед Россией», — написал он.

В новом созыве Госдумы республику представляют Бекхан Барахоев и Муслим Татриев. Руководитель субъекта напомнил, что поддержка семей, развитие экономики и инвестиционной активности, реализация инфраструктурных проектов, также вопросы поддержки участников СВО и их близких напрямую связаны с работой депутатов. Регион рассчитывает на взаимодействие с федеральным парламентом по этим направлениям.

«Важно, чтобы депутаты постоянно находились в контакте с Ингушетией, знали ситуацию в муниципалитетах и видели не только общие вопросы, но и конкретные проблемы людей. Тогда решения, принимаемые на федеральном уровне, будут максимально точно отвечать задачам регионов. В прошлом созыве Бекхан Барахоев и Муслим Татриев проделали большую работу, представляя интересы Ингушетии на федеральном уровне. Благодарю их за внимание к вопросам республики и вклад в решение важных для наших жителей вопросов. Впереди новый парламентский цикл и новые задачи», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал парламентариям успехов и новых результатов в работе, добавив: «Рассчитываю, что они сохранят тесную связь с республикой и продолжат последовательно отстаивать интересы Ингушетии на федеральном уровне».