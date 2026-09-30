В Ингушетии обсудили информирование населения о мерах противодействия терроризму 

В мероприятии приняли участие председатель антитеррористической комиссии республики, Глава региона Махмуд-Али Калиматов, официальный представитель НАК Андрей Пржездомский, председатель правительства Владимир Сластенин, главный федеральный инспектор Залим Гудов, члены оперативного штаба и антитеррористической комиссии, представители силовых ведомств и органов государственной власти.

Открывая совещание, Максим Шевляков отметил необходимость выработки единого подхода в осуществлении взаимодействия с представителями средств массовой информации, участвующих в профилактической работе. Призвал учитывать угрозы, формируемые в условиях СВО спецслужбами стран западного блока и аффилированными с ними организациями. В качестве лидеров общественного мнения предложил использовать известных профессиональных спортсменов и популярных религиозных деятелей.

Махмуд Али Калиматов в своем выступлении подчеркнул, что экстремистские и террористические структуры целенаправленно используют интернет и мессенджеры для вербовки, распространения идеологии и дестабилизации общественных настроений, в связи с чем борьба с терроризмом ведется сегодня не только силовыми методами, но и в информационном пространстве. Указанная работа нуждается в постоянном совершенствовании методов и смене форматов разъяснительной работы с населением.

Глава региона поручил рассмотреть вопрос создания творческих кружков и мультимедийных студий, в которые следует привлечь молодежь для создания антитеррористического контента для сверстников.

Официальный представитель НАК Андрей Пржездомский отметил, что в последнее время наблюдается тенденция вовлечения подростков в диверсионно-террористическую деятельность. В указанных целях широко используются возможности сети Интернет. Инструментом для совершения терактов зачастую выступают представители молодежи, находящиеся под влиянием деструктивных сил из-за рубежа. Акцентировал внимание на необходимости совместной скоординированной работы органов власти, правоохранительных структур и спецслужб по противодействию данным угрозам, в том числе в информационной сфере.

В ходе своего визита в республику представителями аппарата НАК был проведен ряд мероприятий. Так, с руководством центра управления регионом обсуждались вопросы осуществления мониторинга на предмет выявления информационных угроз и их устранения. Состоялись беседы с молодыми людьми, находящимися под следствием по подозрению в совершении преступлений террористической направленности, а также с подростками, которым вынесены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.

Также проведены встречи c руководством Ингушского государственного университета и студентами, которые проявили заметную заинтересованность в обсуждении вопросов создания и распространения антитеррористического контента на современных Интернет-площадках. Данные мероприятия направлены на выработку дополнительных мер по профилактике терроризма.

По итогам мероприятий выработаны меры по повышению эффективности информационной работы в сфере профилактики терроризма и пресечения террористических преступлений.