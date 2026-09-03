Следователи рассказали школьникам Магаса об опасности вовлечения в терроризм

Ключевой темой беседы стали риски вовлечения несовершеннолетних в противоправные схемы, особенно через социальные сети и мессенджеры, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Школьникам напомнили важный юридический факт: за участие в террористическом сообществе или даже за лайки и репосты с оправданием этого зла грозит реальный срок. Причем ответственность за самые тяжкие из этих преступлений наступает уже с 14 лет. Наказать могут даже за подготовку к преступлению или помощь вербовщикам. В качестве доказательств ребятам показали материалы реальных уголовных дел.

В завершение встречи сотрудники управления призвали школьников критически относиться к информации в сети и сообщать взрослым или в полицию о любых подозрительных контактах.