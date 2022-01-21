Научились говорить притчами, афоризмами, пословицами (дувцараш, кицаш). Выработали, таким образом, уникальный язык общения, язык дипломатии. Сегодня, к сожалению, это искусство практически утеряно. Можно по пальцам пересчитать тех, кто обладает этикетом речевой дипломатии.

В свою очередь, что такое афоризмы, пословицы, поговорки, притчи? Это жанры разговорного языка, они свойственны всем народам, но у каждого народа своя специфика, свой багаж, своя кладезь народной мудрости. В них сконцентрирована философия жизни, культуры миропонимания. В умении грамотно использовать эту философию в жизни, есть великая сила и невидимая, прочная связь между прошлым, настоящим и будущим народа.

В былые времена, да и сегодня обладатели этого уникального искусства являлись и являются незаменимыми дипломатами при решении различных спорных вопросов и высоко ценятся в ингушском обществе. Сегодня к таковым можно отнести лишь десяток людей старшего поколения. Но есть среди владеющих искусством народного фольклорного языка и представители более молодого возраста, что, несомненно, радует. Это знаток разговорного ингушского языка Салман Бадиев, наш коллега, писатель и общественный деятель Илез Матиев. Надеюсь, что список можно будет дополнить и другими именами.

Примеров, когда старики поучали молодых, разрешали спорные вопросы посредством сказаний, поговорок, очень много. Но для примера обратимся к народному роману И. Базоркина «Из тьмы веков». Здесь типичный представитель народной дипломатии — мулла Хасан-хаджи. Люди часто обращались к нему за советами, с разными просьбами, на которые порой он и сам не знал ответа, но вынужден был предостеречь их от необдуманных поступков. Но ответить следовало так, чтобы и не обидеть, и предостеречь от нежелательных последствий. Ведь нрав у ингушских мужчин горячий, вспыльчивый. И если что-то надумали, то решительны и напористы. Сказать в этом случае прямо, в чём он ошибается, это вариант полного провала. Потому и сформировался в нашей культуре язык дипломатии, когда подобными «мостиками» притчами и афоризмами можно донести правду, разъяснить ситуацию. Кратко изложенная речь подобными приёмами заставляет человека задуматься и принять правильное решение. Именно так герой романа Хасан-хаджи разъясняет Турсу, который, оказавшись в тяжёлой ситуации, решил вернуть землю предков у рода Гойтемировых, которые в далёком прошлом, как он считает, несправедливо отсудили её у рода Эги. «Турс, быстрая речка до моря не добегает... — говорит ему Хасан-хаджи. — Очень старое это дело... Здесь самое важное — терпение! С такими, как Гойтемир, можно сговориться только тогда, когда ручка кинжала в твоих руках, а лезвие в его». Смотрите, как сказано — очень просто, коротко, но с глубоким смыслом. Мудрость ведь заключалась не в том, чтобы сказать красноречиво, а в том, чтобы донести грамотно к конкретному случаю, донести максимально точно и предупредительно.

Или вот ещё пример из этого же романа. Братья Эги предложили Калою выкрасть его возлюбленную Зору прямо в день свадьбы, из рук самих сватов. Калоя терзали сомнения, он боролся между желанием вернуть возлюбленную, но и пониманием последствий такого дерзкого, необдуманного действия. Братья были настолько настойчивы и одержимы, что нерешительность Калоя восприняли как трусость и даже высказались по этому поводу. Калой выдержал паузу и ответил пословицей, которой сказал ясно, что не пойдёт на этот шаг, несущий людям горе и слёзы. «Когда у тебя увели корову, запирать сарай на засов поздно!» — сказал он.

Вот ещё другой пример поучения, когда через мудрость предков старец доносит до молодого человека житейскую мудрость. Так герой романа Калой, оставшись один с братом в огромной дедовской башне после смерти Гарака и Докки, долго не мог прийти в себя. Внешне он старался не выдавать своё одиночество. Но сельчане видели, как он страдает и тоскует. Они понимали, но боялись показать это Калою, дабы не обидеть и не обвинить его в слабости. Сентиментальность бы оскорбила самолюбие горца. Но ситуацию решил вмешаться Хасан-хаджи. Как-то вечером он зашёл к Калою и рассказал ему одну притчу, что заставило нашего героя призадуматься.

«Однажды у женщины заболел сын, — начал он свой рассказ. — Перед смертью он подозвал мать и сказал ей: «Ты не пугайся, я, наверное, не умру ещё, но, если это случится, ты раздай за меня поминальную жертву только тем людям, у которых никто не умирал». После кончины сына, мать решила исполнить его последнее желание. Она обошла каждый дом в селе и в окрёстных сёлах, но не нашла такую семью, где бы никто не умирал. И поняла мать, что сын хотел ей сказать: «Горе твоё не новость, на земле оно не больше, чем у других. Потому не следует больше других и убиваться». Смотрите, как слова эти «вплавлены» в живую речь. Разве нужно было дополнять, другими словами, или что-то ещё стараться объяснить? Этой притчей было сказано всё. И Калой одобрительно в ответ кивнул.

Примеров с использованием афоризмов и поговорок в жизни и в произведения ингушского народа много. Ибо это философия жизни ингушского народа, его миропонимания и мировосприятия.

Опять вернёмся к народному роману. Автор использовал богатый фольклорный материал речевого этикета. Приведём ещё некоторые из них, в которых так же заключена глубокая мысль и жизнеутверждающие идеи:

«Если нельзя, чтоб было так, как хочется, то пусть будет хоть так, как возможно»;

«Даже мышь старается укусить, когда её душат»;

«У него хватка волка, сердце льва»;

«Кто не смеет ударить коня, тот бьёт по седлу»;

«Терпение — это ведь тоже мужество»;

«Человек — сила, но род сильнее. Род — сила, а племя сильнее...»;

«Певчую птицу слышно уже птенцом из гнёздышка»;

«Не мозг, а кипящее масло»;

«Гончар волен прилепить ручки к кувшину в любом месте».

Афоризмами стали и некоторые авторские изречения, такие как:

«Кто пристально глядит, то видит очень много»;

«Кто слушает, с ним время говорит»;

«Когда родник кончается, ручей не течёт»;

«Когда корни сгниют, простой ветер может повалить дерево, что корнями вросло в землю на триста локтей»;

«О, если бы все они знали, как тяжело в этот день оставаться человеком! В этот день, когда нельзя даже умереть, потому что малодушие — самый страшный позор!» и т. д.

Гармония слов, как музыка, украшает изрекаемую мысль, делая её более доходчивой и убедительной. Любая мудрая речь не была бы прекрасной, если в ней не нашлось бы места хоть одной народной мудрости, ибо в сокровищнице ингушских афоризмов и поговорок (кицаш и дувцараш) нет таких, которые не нашли бы себе применение в любой жизненной ситуации. Идеями последних, а именно: краткостью, ёмкостью и убедительностью излагаемой речи, всегда пользовались старики, уважаемые в народе люди, словом — народные дипломаты.

Сегодня этими приёмами пользуются всё реже, и обладателей уникального языка народного искусства становится всё меньше. Хотелось бы, чтобы они не были утеряны, чтобы чаще использовали, особенно молодые люди в общении между собой народные сказания, притчи, пословицы и поговорки. Разумеется, соблюдая закон меры (боарам).