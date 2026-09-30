Мастер-класс по малоинвазивной хирургии провели в Малгобекской ЦРБ

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минздрава, по приглашению руководства больницы в республику приехал врач из Германии Мовсар Борщигов с командой специалистов, в которую вошли сосудистый хирург, анестезиологи-реаниматологи и оториноларингологи. В течение двух дней приглашённые врачи работали совместно со специалистами Малгобекской ЦРБ.

В рамках практической части мастер-класса было проведено семь хирургических вмешательств с применением малотравматичных методик. Местные врачи смогли непосредственно наблюдать за ходом операций, обсудить особенности современных подходов и обменяться профессиональным опытом с коллегами.

Помимо хирургической работы, специалисты провели консультативные приёмы. Сосудистый хирург осмотрел 118 пациентов, ЛОР-врач — 41. По итогам консультаций жителям были даны рекомендации и назначено необходимое лечение.

«Такие мероприятия позволяют нашим медикам перенимать передовой европейский опыт, непосредственно работать вместе с приглашёнными коллегами и знакомиться с современными подходами к диагностике и лечению. Практический обмен опытом особенно важен, поскольку знания и навыки, полученные непосредственно в операционной, помогают врачам совершенствовать свою работу», — прокомментировала министр здравоохранения субъекта Зара Албакова.

В Минздраве Ингушетии также отметили, что мастер-классы, выездные консультации и другие мероприятия по обмену профессиональным опытом проводятся в республике на регулярной основе. Ведомство поддерживает сотрудничество с российскими и зарубежными специалистами как одно из направлений профессионального развития медицинских кадров.