В Ингушетии состоялось мероприятие в рамках акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ»

«Программа мероприятия включала два тематических блока. В рамках образовательной части «Одна страна» ребятам рассказали об истории Донбасса и Новороссии, общих культурных и исторических связях, а также событиях, связанных с воссоединением этих регионов с Россией», — сообщил газете «Ингушетия» представитель Ресурсного центра добровольчества республики.

Вторая часть — «Один народ» — прошла в интерактивном формате. Для участников организовали выставку современной экипировки и обмундирования Вооружённых сил Российской Федерации. Школьники смогли ознакомиться с образцами снаряжения и узнать об особенностях оснащения военнослужащих.

Отмечается, что мероприятие было направлено на расширение знаний школьников об истории страны и патриотическое воспитание молодёжи. Участники смогли совместить образовательную программу с непосредственным знакомством с современным военным снаряжением.