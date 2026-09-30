По обращению семьи участника СВО в селе Инарки Ингушетии благоустраивают улицу

В сельском поселении Инарки по просьбе семьи участника специальной военной операции начался ремонт автомобильной дороги по улице Дружбы, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе администрации Малгобекского района.
«По итогам рассмотрения данного обращения были приняты необходимые меры и организованы ремонтные работы», — отметил собеседник издания.
В настоящее время специалисты ремонтируют дорожное полотно. Обновление участка позволит улучшить его состояние, сделать передвижение жителей более комфортным и повысить безопасность.
Работа по ремонту дорог, благоустройству и развитию инфраструктуры в населённых пунктах Малгобекского муниципального района будет продолжена.