По обращению семьи участника СВО в селе Инарки Ингушетии благоустраивают улицу

«По итогам рассмотрения данного обращения были приняты необходимые меры и организованы ремонтные работы», — отметил собеседник издания.

В настоящее время специалисты ремонтируют дорожное полотно. Обновление участка позволит улучшить его состояние, сделать передвижение жителей более комфортным и повысить безопасность.

Работа по ремонту дорог, благоустройству и развитию инфраструктуры в населённых пунктах Малгобекского муниципального района будет продолжена.