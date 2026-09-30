В Сочи пройдет турнир лучников памяти ингушской альпинистки Лейлы Албогачиевой

«Турнир по стрельбе из лука «Лаура: Горный вызов», приурочен к Году единства народов России и, посвящен нашей именитой спортсменке, легендарной альпинистке Лейле Албогачиевой. Место проведения: оздоровительный комплекс Дагомыс, расположенный в городской черте Сочи, но вдали от суеты, по праву считающийся его жемчужиной. Каждая команда будет состоять из трех человек от 18 лет. Окончательное число команд уточним накануне соревнований — 3 октября. Пока что, заявку подали команды от национальных общин города, участников СВО, различных организаций — «Офицеров России», Совета ветеранов, Союза писателей, четырех департаментов администрации Сочи, городского Дома культуры и т. д. Думаю, подтянутся и другие команды» — рассказал по телефону Мальсагов.

Напомним, что Лейла Албогачиева — выдающаяся спортсменка, двукратная покорительница Эвереста, которая трагически погибла при восхождении на Эльбрус в 2014 году. Турнир ее памяти традиционно объединяет спортсменов, представителей национальных общин и почетных гостей, символизируя мир, дружбу народов и сохранение памяти о великих спортивных достижениях.