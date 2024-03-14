Национальная библиотека Ингушетии получила в дар новый сборник стихов Микаила Сапралиева

Книга члена Союза писателей Ингушетии напечатана в 2023 году издательством «КЕП» (г. Назрань). Поэтический сборник назван по аналогии с названием первого сборника «Ткъаь 33 кхойтта» («Тридцать три»), в него вошли ранее нигде не издававшиеся стихи. По словам представительницы библиотеки, такие простые и вместе с тем оригинальные названия сборники получили по количеству лет, которые исполнились автору на момент их выхода.

Открывается сборник «Ткъаь 35 пхийтта» предисловием члена Союза писателей России Зареты Ахильговой, а также кратким изложением творческого пути автора. В книге более десяти разделов, в которые вошли стихи на разные темы — о матери, о природе, стихи-раздумья и др. Также здесь есть переводы на ингушский язык стихов английских, немецких, русских поэтов, а также стихов ингушских авторов, написанных на русском языке.

Как рассказала представитель НБРИ, в скором времени состоится презентация нового сборника Микаила Сапралиева, на которую пригласят всех, кто неравнодушен к ингушской поэзии, к вопросам сохранения и развития родного языка.