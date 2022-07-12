12 должностных лиц Минздрава Ингушетии привлечены к ответственности за сокрытие доходов

Надзорным ведомством, в ходе проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции установлено, что сотрудники Минздрава в 2021 году представили неполные и недостоверные сведения о своих и близких родственников доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.

Кроме того, на официальном сайте регионального министерства, по состоянию на 31 мая 2022 года не была размещена соответствующая информация.