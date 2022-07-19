13 борцов из спортклуба «Ади Ахмад» Ингушетии участвуют в тренировочном сборе в Алуште

Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона со ссылкой на президента федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслана Белхороева.

Сбор является первым этапом подготовки к предстоящему международному турниру по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Алихана Калиматова, который будет проходить в Назрани с 12 по 14 августа.

Ответственный за команду в тренерском составе — Ислам Арапханов.