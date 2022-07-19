Греко-римская борьба

13 борцов из спортклуба «Ади Ахмад» Ингушетии участвуют в тренировочном сборе в Алуште

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Тринадцать представителей спортклуба «Ади Ахмад» Ингушетии принимают участие в тренировочном сборе в составе национальной молодежной сборной по греко-римской борьбе в крымской Алуште.

Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона со ссылкой на президента федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслана Белхороева.

Сбор является первым этапом подготовки к предстоящему международному турниру по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Алихана Калиматова, который будет проходить в Назрани с 12 по 14 августа.

Ответственный за команду в тренерском составе — Ислам Арапханов.

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