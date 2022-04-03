20 млрд руб. выделено на поддержку инвестиционных проектов в области промышленности

«Такая мера поможет реализовать не менее 50 проектов в этой сфере по широкому спектру отраслей. Главное — чтобы бизнес не останавливал производственные процессы и, конечно, сохранил рабочие места», — цитирует Мишустина пресс-служба кабинета министров.

Средства, выделенные из резервного фонда правительства, будут направлены фонду развития промышленности, который затем предоставит предприятиям льготные займы.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», Глава республики Махмуд-Али Калиматов на форуме «Северный Кавказ-2022» в Пятигорске, прошедшем 29 марта, предложил включить пять предприятий региона в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Речь идет об ООО «Сад-Гигант Ингушетия», «АТМ», «РИАК», АО «Агрокомплекс Сунжа» и ООО ОСП «Техстрой».