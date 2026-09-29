В Ингушетии работает съемочная группа проекта «Национальный акцент» 

Авторы проекта намерены показать субъект через ее жителей, историческое наследие, национальные традиции и современные достижения. В фильм войдут материалы об истории ингушского народа, государственном устройстве и символах республики, языке, обычаях и традициях.

Отдельные сюжеты посвятят средневековым башенным комплексам и древним памятникам, национальным ремеслам, музыке и спорту. Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти. Также ингушам, которые в разные годы защищали и продолжают защищать Отечество, тем для кого служение стране и народу стало важной частью жизни.

Отдельная часть съемок посвящена людям, которые своим трудом вносят вклад в социально-экономическое развитие региона. Это — фермеры и предприниматели, работники АПК, специалисты, внедряющие современные технологии, развивающие производство и создающие новые рабочие места.

«Многие традиции сохраняются в обычной жизни — в семье, в отношении к старшим, в языке, в памяти о своих предках. И это особенно важно, потому что история, культура и ценности каждого народа становятся частью общего культурного пространства России. Такие фильмы позволяют говорить о единстве страны через конкретных людей, их судьбы, культуру и традиции. Именно из этого складывается многонациональная Россия», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он поблагодарил руководителя проекта Маргариту Лянге и съемочную группу за внимание к Ингушетии, выразив надежду, что фильм поможет зрителям по всей стране лучше узнать республику, ее историю и людей.

Ранее премьер-министр республики Владимир Сластенин провел встречу с руководителем проекта Маргаритой Лянге с участием министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслана Мизиева.

Фильм об Ингушетии станет частью документального цикла «Единство народов: традиции и ценности». Его планируется разместить на федеральном ресурсе «Национальный акцент» при поддержке Института российской истории и Института этнологии и антропологии РАН.

«Правительство республики окажет необходимое содействие съемочной группе, чтобы авторы смогли посетить интересующие их объекты, получить необходимую информацию и пообщаться с теми, кто сегодня сохраняет и развивает наследие нашего народа. Важно также показать, что единство нашей страны проявляется в постоянном взаимодействии регионов, взаимной поддержке и совместной работе», — подчеркнул Владимир Сластенин.