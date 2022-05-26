30-летие возрождения государственности в Ингушетии отметят праздничными концертами

В этот день в столице республики Магасе концерт состоится на площади Алания в 11 часов. Также здесь параллельно будет проходить выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников не только республики, но и из других регионов страны. Зрителей ожидают мастер-классы от народных умельцев, среди которых ювелиры, кузнецы ковровщики и другие мастера.

Не менее зрелищным обещает быть концерт вечером того же дня на стадионе имени Дьякова в городе Сунжа, который начнется 19 часов. Зрители смогут увидеть не только выступление самобытных коллективов и артистов эстрады, но и множество визуальных светотехнических решений.