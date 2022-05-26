30 лет Ингушетии

30-летие возрождения государственности в Ингушетии отметят праздничными концертами

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Грандиозные концерты с участием звезд эстрады, хореографических и инструментальных коллективов СКФО и ЮФО ожидают жителей и гостей Ингушетии 4 июня, в день празднования 30-летия возрождения ингушской государственности, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В этот день в столице республики Магасе концерт состоится на площади Алания в 11 часов. Также здесь параллельно будет проходить выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников не только республики, но и из других регионов страны. Зрителей ожидают мастер-классы от народных умельцев, среди которых ювелиры, кузнецы ковровщики и другие мастера.

Не менее зрелищным обещает быть концерт вечером того же дня на стадионе имени Дьякова в городе Сунжа, который начнется 19 часов. Зрители смогут увидеть не только выступление самобытных коллективов и артистов эстрады, но и множество визуальных светотехнических решений.

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