Мошенничество

73 тыс. рублей перечислил дистанционному мошеннику житель Ингушетии

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В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району Ингушетии обратился местный житель с заявлением о том, что на сайте объявлений о купле-продаже в сети «Интернет» он заказал у неизвестного, представившегося жителем Ивантеевского района Саратовской области Павлом Канаевичем Печериным, две сенокосилки.

Заявитель двумя платежами от 31 июля и 1 августа текущего года перевел на банковскую карту Печерина в общей сложности 73 тыс. рублей.

Получив деньги, продавец связь оборвал, товар не выслал, деньги не вернул.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину), сообщает пресс-служба МВД по республике.

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