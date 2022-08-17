73 тыс. рублей перечислил дистанционному мошеннику житель Ингушетии

В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району Ингушетии обратился местный житель с заявлением о том, что на сайте объявлений о купле-продаже в сети «Интернет» он заказал у неизвестного, представившегося жителем Ивантеевского района Саратовской области Павлом Канаевичем Печериным, две сенокосилки.