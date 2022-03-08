78 лет назад в Казахстан и Киргизию были депортированы балкарцы

К местам нового поселения в 14 эшелонах было отправлено 37,713 балкарцев (данные из открытых источников). Для проведения депортации были выделены войска НКВД общей численностью более 21 тыс. человек.

Из общего числа высланных людей — 52% составляли дети, 30% — женщины, 18 — старики и инвалиды. В пути, за 18 дней дороги, в необорудованных вагонах от голода, холода и болезней умерли 562 человека. За 9 месяцев 1944 года родилось всего 56 детей, а умерло — 1592 человека. С 1 апреля 1944 года до сентября 1946 года в Казахстане и Киргизии умерло 4849 балкарцев — каждый восьмой переселенец.

В течение 13 лет балкарцы жили на казарменном положении. Самовольная отлучка рассматривалась как побег и влекла за собой уголовную ответственность.

Между тем сыны Балкарии защищали Москву и Ленинград, принимали участие во всех крупных операциях Великой Отечественной войны, участвовали в партизанском движении в Украине и Белоруссии, в антифашистском сопротивлении в Европе, в конечном освобождении народов Европы от гитлеровского ига. 16,3 тысячи представителей малочисленного народа сражались в рядах Красной Армии.

В годы ссылки балкарцы утратили многие элементы материальной культуры. Традиционные строения и утварь в местах нового поселения почти не воспроизводились. Сокращение традиционных отраслей хозяйства привели к потере национальных типов одежды, обуви, головных уборов, украшений, блюд национальной кухни.

Ограничения были сняты 18 апреля 1956 года, однако право возвращения на родину не предоставлялось. 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР». При этом территории, отошедшие к Грузии, были возвращены, их прежние названия восстановлены; отменен был и запрет возвращаться на прежнее местожительство.

Возвращение балкарцев на родину шло очень интенсивно: к апрелю 1958 года возвратилось около 22 тысячи человек. К 1979 году уже 90% всех балкарцев.

В 1994 году Президент России подписал указ «О мерах по реабилитации балкарского народа и государственной поддержке его возрождения и развития».

8 марта в современной КБР является Днем памяти жертв депортации балкарского народа, а 28 марта отмечается как День возрождения балкарского народа.

Ингушам, как и другим представителям депортированных народов, понятна и близка боль балкарцев. Светлая память погибшим в высылке!