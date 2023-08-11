Аномальная жара в Ингушетии повышает риск возникновения пожаров

«В лесах сейчас сухо, любая искра или не потушенный окурок могут иметь серьезные последствия. В ходе патрулирования инспекторы напоминают отдыхающим, что в регионе действует особый противопожарный режим и о запретах, связанных с разведением костров, сжиганием твердых бытовых отходов и мусора на лесных территориях и в прилегающих населенных пунктах», -подчеркнул собеседник издания.

Напомним, что на территории республики с 19 июля текущего года действует особый противопожарный режим.

В Минприроде призывают жителей быть осторожными и в случае обнаружения возгорания просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 8 (8734) 72-11-50 или 112.